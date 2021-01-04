Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Выберите регион
Москва

Врачи рассказали об условиях ношения масок в мороз 

RT на русском 36 минут назад
Врачи рассказали об условиях ношения масок в мороз
Фото: ТАСС
Менять маски в мороз нужно чаще, чем обычно, а каждые 30 минут следует давать лицу дышать, чтобы избежать проблем с кожей. Носить маску на улице нужно только при нахождении среди большого числа людей, в остальных случаях можно обойтись без нее.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на опрошенных врачей.

«В мороз менять маску нужно чаще, чем обычно, следует хотя бы раз в полчаса давать лицу дышать», — сообщил врач-дерматолог, кандидат медицинских наук Николай Арсентьев.

Он отметил, что ношение маски в мороз пагубно сказывается на состоянии кожи.
В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова отметила, что на улице, если человек не находится в толпе, можно обойтись и без маски.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили риск инфицирования коронавирусом в самолётах.
Видео дня. В России стало на 580 миллионеров больше
RT на русском: последние новости
Голикова рассказала о возможности россиян выбрать вакцину от COVID-19 Голикова рассказала о возможности россиян выбрать вакцину от COVID-19 Рогозин написал письмо министру торговли США о санкциях Рогозин написал письмо министру торговли США о санкциях С космодрома Куру стартовала ракета «Союз-СТ» с французским спутником С космодрома Куру стартовала ракета «Союз-СТ» с французским спутником
Наука и техника , Роспотребнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
01:44
«Королеву сухого льда» под бой курантов бросил жених
Шоу-бизнес Общество
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
00:31
Мужчина провалился в яму с кипятком в центре Волжского
Происшествия
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
01:34
Первые акции протеста в 2021 году в Минске попали на видео
В мире Общество
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
01:02
Автобус с пассажирами перевернулся в Иванове
Происшествия
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
00:50
Москвич «порадовал» друзей автоматной очередью
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
00:14
Опубликовано видео первого серьезного ДТП в 2021 году
Происшествия
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
00:24
Горящая снегоуборочная машина в Москве попала на видео
Новости Москвы Пожары
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
01:22
Водитель протаранил половину машин на парковке в Ижевске
Происшествия
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
00:53
Мойщик на угнанном авто влетел в театр в Москве
Происшествия Новости Москвы
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
01:12
Штурм завода с массовой рейв-вечеринкой попал на видео
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение