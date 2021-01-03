Руины 2500-летнего храма Афродиты нашли в Турции

Группа ученых и археологов из Турции обнаружила на западе страны останки храма, посвященного древнегреческой богине Афродите. Возраст строения достигает 2500 лет, сообщает издание Daily Sabah.

Руины храма были обнаружены на полуострове Урла-Чешме. Ученые обследовали территорию в районах Урла, Чешме и Сеферихисар в Измире площадью 1600 квадратных метров и нашли там 35 населенных пунктов доисторической эпохи, 16 из которых — периода позднего неолита.

Руководитель раскопок Элиф Копарал из Университета Мимар Синан рассказала, что была обнаружена серьезная социально-экономическая структура.

«Во время нашего исследования поверхности мы обнаружили храм Афродиты, построенный в VI веке до нашей эры. В те времена Афродита была культом для поклонения. Это захватывающее и впечатляющее открытие», — добавила Копарал.

Ученая отметила, что первые следы храма были найдены в 2016 году и обнародованы в научной статье.