В Турции обнаружили 2500-летний храм Афродиты 

Группа ученых и археологов обнаружила останки 2500-летнего храма Афродиты на полуострове Урла-Чешме на западе Турции сообщает Daily Sabah.

После обследования территории, охватывающие части районов Урла, Чешме и Сеферихисар в Измире, было обнаружено 35 древних поселений, в том числе 16 из периода позднего неолита. Среди них были руины храма Афродиты, датируемого VI-м веком до нашей эры.

По словам археолога Элиф Копарал из университет искусств имени Мимара Синана, которая возглавляла раскопки, в то время древнегреческая богиня любви, красоты и страсти была одной из самых почитаемых.

"Это захватывающие и впечатляющее открытие", — подчеркнула Копарал.

Она также отметила, что вместе с командой на протяжении тех нескольких лет, пока шли раскопки, сотрудничала с местными жителями. Они помогли защитить ценные артефакты от контрабандистов и нелегальных охотниками за сокровищами.