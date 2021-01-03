Huawei скоро выпустит два новых флагманских ноутбука 

Источники узнали, что Huawei скоро представит новые ноутбуки. Предполагается, что это будут модели флагманского уровня серии MateBook 13/14.

Пока информации о грядущих MateBook не очень много. Есть данные, что они получат похожий дизайн, как у предшественников. Также ожидаются улучшения по части «железа». MateBook будут работать на процессорах Intel Core 11-го поколения, а также будут оснащены видеокартой NVIDIA GeForce MX450.