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Huawei скоро выпустит два новых флагманских ноутбука 

Ferra.ru 2 часа назад
Huawei скоро выпустит два новых флагманских ноутбука
Фото: Ferra.ru
Источники узнали, что Huawei скоро представит новые ноутбуки. Предполагается, что это будут модели флагманского уровня серии MateBook 13/14.
Пока информации о грядущих MateBook не очень много. Есть данные, что они получат похожий дизайн, как у предшественников. Также ожидаются улучшения по части «железа». MateBook будут работать на процессорах Intel Core 11-го поколения, а также будут оснащены видеокартой NVIDIA GeForce MX450.
Также Gizchina пишет, что Huawei разрабатывает собственный аналог App Store для компьютеров. Сейчас в магазине есть пять основных разделов. А ещё компания активно работает над внедрением собственной замены Android. Недавно вышла бета-версия операционной системы HarmonyOS для разработчиков. Некоторые из них отметили, что, похоже, система Huawei создана на базе всё той же Android.
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