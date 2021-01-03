Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Космическое шоу: на Землю обрушился метеорный поток 

ТК «Звезда» 1 час назад
Первый в Новом году звездопад смогли наблюдать жители планеты. Земля проходит через метеорный поток Квадрантиды. И этой ночью, как раз наступил его пик.
Те, кому повезло с ясной погодой, могли видеть в небе до ста двадцати падающих звезд в час. Особенно эффектно это явление смотрится в режиме тайм-лапс — когда фотография делается один раз в несколько минут, а затем снимки соединяются в видео.
Квадрантиды — это сравнительно медленные метеоры. Поэтому, сгорая в атмосфере, частички астероида оставляют эффектные белые треки.
ТК «Звезда»: последние новости
Врач оценил опасность нового «британского» штамма коронавируса Врач оценил опасность нового «британского» штамма коронавируса Рогозин назвал две возможные причины трещины на МКС Рогозин назвал две возможные причины трещины на МКС Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19 Ученые обнаружили еще одно опасное последствие COVID-19
Наука и техника , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Самолет рухнул на жилой дом в США
00:48
Самолет рухнул на жилой дом в США
Происшествия В мире
«Вот у нас пулемётчики какие живут»
00:50
«Вот у нас пулемётчики какие живут»
Происшествия Новости Москвы
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
00:23
Хилькевич получила удар ногой в нос от мужа в Новый год
Шоу-бизнес Происшествия
Пугачева отожгла на вечеринке
00:55
Пугачева отожгла на вечеринке
Шоу-бизнес
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
00:40
На массовой незаконной вечеринке сожгли полицейское авто
В мире Европа
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
03:01
«Думаете, я не отмажусь?»: блогерша пьет пиво за рулем
Происшествия
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
00:19
Призывник сбежал из армии по пути в военкомат
Происшествия В мире
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
00:57
«Дождь» из мертвых птиц в Риме попал на видео
В мире Европа
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
00:17
Жена президента США оконфузилась в прямом эфире
В мире Политика
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
00:12
«Мерседес» протаранил Театр Вахтангова на Арбате
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение