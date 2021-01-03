Первый в Новом году звездопад смогли наблюдать жители планеты. Земля проходит через метеорный поток Квадрантиды. И этой ночью, как раз наступил его пик.

Те, кому повезло с ясной погодой, могли видеть в небе до ста двадцати падающих звезд в час. Особенно эффектно это явление смотрится в режиме тайм-лапс — когда фотография делается один раз в несколько минут, а затем снимки соединяются в видео.

Квадрантиды — это сравнительно медленные метеоры. Поэтому, сгорая в атмосфере, частички астероида оставляют эффектные белые треки.