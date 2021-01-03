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Глава Ericsson призывал правительство Швеции не блокировать Huawei — СМИ 

ИА Regnum и ещё 2 1 час назад
Глава Ericsson призывал Швецию не блокировать Huawei
Фото: Reuters
Генеральный директор компании Ericsson Борье Экхольм призывал правительство Швеции отказаться от планов по запрету телекоммуникационного оборудования китайской компании Huawei. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter со ссылкой на источники в правительстве.
Ранее правительство Швеции запретило местным операторам связи использовать телекоммуникационное оборудование Huawei при развёртывании сети мобильной связи пятого поколения (5G). Запрет был основан на результатах проверки шведских военных ведомств, которые решили, что частные китайские компании могут сотрудничать с правительством Китая.
По данным шведской газеты Dagens Nyheter, глава компании Ericsson Борье Экхольм настаивал на отмене этого запрета. Сообщается, что он призывал правительство Швеции отказаться от этого шага во время телефонных разговоров с министром внешней торговли Швеции Анной Халльберг.
Шведский телекоммуникационный гигант Ericsson является одним из конкурентов компании Huawei. Однако около 10% доходов от продаж Ericsson приходится на долю Китая, поэтому шведская компания заинтересована в сохранении бизнеса в этой стране.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре посол КНР в Швеции Гуй Цунъю заявил, что вслед за запретом поставок 5G-оборудования Huawei в Швецию могут последовать симметричные решения в отношении компании Ericsson в Китае.
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Наука и техника , Китай , Швеция
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