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США ударили по крупнейшим сотовым операторам Китая 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Сотовые операторы Китая понесли потери после санкций США
Фото: РИА Новости
Мобильные операторы Китая пострадали от введения Соединенными Штатами запрета на вложения средств в компании, которые связаны с китайским военно-промышленным комплексом.
В частности, пишет агентство Reuters, Нью-Йоркская биржа (NYSE) начала процедуру процедуру исключения бумаг некоторых китайских компаний. Речь идет об акциях China Telecom Corp Ltd (первый в мире мобильный оператор по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвертый в мире по числу абонентов) и China Unicom (Hong Kong) Ltd.
Биржа сообщает, что бумаги этих компаний не удовлетворяют условиям листинга.
Решение вступает в силу 11 января.
Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал документ о запрете американским физическим и юридическим лицам на проведение любых операции с акциями подозрительных компаний из Китая в ноябре 2020 года. Bloomberg пишет, что такое решение пока — до вступления докмента в силу — выглядит символическим, так как присутствие операторов КНР в Штатах минимально. При этом бумаги перечисленных китайских телеком-гигантов обращаются на бирже в Гонконге.
Однако, отмечает агентство, за этими санкциями могут последовать более жесткие меры: первым обвинение в сотрудничестве с военными Китая получил гигант Huawei. Его обвинили в сборе данных для китайских властей. Именно после скандала с компанией Вашингтон начал составлять список бизнес-структур, которые занимаются аналогичными действиями.
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Комментарии
Наука и техника , Дональд Трамп , Bloomberg , Reuters , Китай , США
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