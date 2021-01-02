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Учёные изобрели доставку лекарств прямиком в мозг при помощи наночастиц 

Ferra.ru и ещё 2 3 часа назад
Учёные изобрели доставку лекарств прямиком в мозг
Фото: ТАСС
Американские учёные разработали новую систему доставки лекарств прямиком в мозг. Она основана на наночастицах. Платформа обеспечивает в три раза большее накопление лекарства в мозге, чем другие системы доставки.
Кратко о работе учёных рассказывает «Индикатор». Врачам сложно доставлять лекарства в мозг из-за гемато-энцефалического барьера. После черепно-мозговых травм он временно нарушается, и тогда препараты можно использовать эффективно. Но рано или поздно гемато-энцефалический барьер восстанавливается.
Учёные хотели создать такую систему доставки лекарств, которая бы не зависела от состояния гемато-энцефалического барьера. Исследователи разместили терапевтические агенты в биосовместимых наночастицах. Эти наночастицы имели точно спроектированные поверхностные свойства, которые позволили им транспортировать терапевтический агент в мозг.
Метод проверили на мышах, и он показал свою эффективность.
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Наука и техника , Испания , Италия , Швеция
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