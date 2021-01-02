Ещё
Далее:
Читайте также:
Зрители выбрали лучшие фильмы года
Зрители выбрали лучшие фильмы года Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Новый таинственный монолит обнаружили в Канаде 

News.ru 30 минут назад
Новый таинственный монолит обнаружили в Канаде
Фото: : Utah Highway Patrol
В канадском Торонто появился новый загадочный монолит. Он обнаружен неподалёку от озера Онтарио.
Объект высотой приблизительно 3,5 метра появился в ночь на четверг в городском районе Хамбер Бэй Шорс. Отмечается, что он очень похож на подобные объекты, которые ранее были обнаружены в совершенно разных точках планеты — от пустыни Юта в США до Австралии, передаёт телеканал CTV News
Австралийский монолит имел определённые особенности: на нём была гравировка с тремя не связанными друг с другом точками на карте. Сообщалось, что так были указаны координаты башни Трампа в Нью-Йорке, Сфинкса в Египте и необитаемого острова недалеко от Гуама.
На канадском же объекте нет ничего подобного. Впрочем, он уже успел видоизмениться с момента появления: изначально ровный и сверкающий, теперь он покрыт граффити.

В настоящее время мы не считаем, что объект представляет угрозу общественной безопасности, он не будет удалён немедленно. Мы проведём оценку ситуации в выходные дни и на следующей неделе примем меры, исходя из необходимости, — заявил представитель городских властей.

Первый из монолитов появился именно в Юте. Тогда ответственность за него взяла арт-группа The Most Famous Artist. Позже такие объекты были обнаружены в разных странах мира.
Как писал NEWS.ru, последний до этого дня случай обнаружения монолита произошёл в британском графстве Уилтшир, неподалёку от Солсбери. Объект представляет собой трёхгранный металлический столб высотой примерно в два с половиной метра. Все его стороны отполированы до зеркальной поверхности. Стела была покрыта инеем, и на одной из граней неизвестные написали «С Новым годом!».
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
News.ru: последние новости
Политологи высказались о возможном объединении РФ и Белоруссии в 2021 году Политологи высказались о возможном объединении РФ и Белоруссии в 2021 году Учёные удивились влиянию коронавируса на мозг Учёные удивились влиянию коронавируса на мозг Реабилитирован в 1937-м: как большевики вернули Деда Мороза из «ссылки» Реабилитирован в 1937-м: как большевики вернули Деда Мороза из «ссылки»
Комментарии 2
Наука и техника , Австралия , Гуам , Египет , Канада , Нью-Йорк , США , Торонто
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение