Новый таинственный монолит обнаружили в Канаде 

В канадском Торонто появился новый загадочный монолит. Он обнаружен неподалёку от озера Онтарио.

Объект высотой приблизительно 3,5 метра появился в ночь на четверг в городском районе Хамбер Бэй Шорс. Отмечается, что он очень похож на подобные объекты, которые ранее были обнаружены в совершенно разных точках планеты — от пустыни Юта в США до Австралии , передаёт телеканал CTV News

Австралийский монолит имел определённые особенности: на нём была гравировка с тремя не связанными друг с другом точками на карте. Сообщалось, что так были указаны координаты башни Трампа в Нью-Йорке, Сфинкса в Египте и необитаемого острова недалеко от Гуама.

На канадском же объекте нет ничего подобного. Впрочем, он уже успел видоизмениться с момента появления: изначально ровный и сверкающий, теперь он покрыт граффити.

В настоящее время мы не считаем, что объект представляет угрозу общественной безопасности, он не будет удалён немедленно. Мы проведём оценку ситуации в выходные дни и на следующей неделе примем меры, исходя из необходимости, — заявил представитель городских властей.

Первый из монолитов появился именно в Юте. Тогда ответственность за него взяла арт-группа The Most Famous Artist. Позже такие объекты были обнаружены в разных странах мира.

Как писал NEWS.ru, последний до этого дня случай обнаружения монолита произошёл в британском графстве Уилтшир, неподалёку от Солсбери. Объект представляет собой трёхгранный металлический столб высотой примерно в два с половиной метра. Все его стороны отполированы до зеркальной поверхности. Стела была покрыта инеем, и на одной из граней неизвестные написали «С Новым годом!».