Врачи назвали опасную привычку в период пандемии 

Родители с детства отучают детей от дурной привычки ковырять в носу. Это одно из негласных социальных правил. Однако один давний опрос показал, что 91% респондентов регулярно делают это. В период пандемии врачи рассказали, почему привычка ковырять в носу может стать смертельно опасной.

«Мало того, что люди распространяют свои собственные бактерии и вирусы на все, к чему прикасаются после того, как наковыряют в носу, так еще и переносят микробы с кончиков пальцев в нос», — рассказал CNN специалист по инфекционным заболеваниям доктор Пол Поттинджер, профессор Медицинской школы Вашингтонского университета в Сиэтле.

Это означает, что вы можете распространить коронавирус на других людей во время ковыряния в носу, а также занесете к себе в организм такие, как грипп или риновирус (обычная простуда).

Нос — один из трех основных путей проникновения вирусов в организм, два других — рот и глаза. Он имеет ряд защитных систем от патогенов, включая волосы в передней части ноздрей, чтобы блокировать более крупные частицы и слизистую оболочку.

Эта влажная слизистая оболочка носа имеет микроскопические железы, которые могут выделять слизь в дыхательные пути в ответ на инородных захватчиков. Это включает в себя такие вещества, как пыльца, грязь и пыль, а также бактерии и вирусы, сказал Поттинджер.

Многие люди не понимают, насколько нежной может быть кожа внутри носа. Ковыряние в носу может создать крошечные порезы в тонких эпителиальных оболочках носовой полости, сказал молекулярный вирусолог Седрик Бакли, бывший адъюнкт-профессор биологии в Университете штата Джексон в Миссисипи, который теперь занимается разработкой учебных программ STEM.

«Как только этот барьер будет нарушен, вы попадете прямо в капиллярное русло, которое станет проводником для заражения вирусными частицами. Это нарушение увеличивает шансы на передачу любых микробов, находящихся на ваших руках, прямо в кровоток», — объяснил Бакли,

Ковыряние в носу — это то, чего следует избегать больше, чем когда — либо во время пандемии. Но от привычек бывает трудно избавиться, особенно от тех, которые вы делаете не задумываясь.

Ковыряние в носу, как и кусание ногтей, щипание кожи, жевание губ и выдергивание волос, специалисты по психическому здоровью считают «телесно-ориентированным повторяющимся поведением».

По словам доктора Элиаса Абуджауда, клинического профессора психиатрии Стэнфордского университета в Калифорнии и директора клиники обсессивно-компульсивных расстройств, это действия, направленные на собственное тело и часто — на удаление его частей. Такие поведенческие привычки могут быть клиническим расстройством.

«Терапия изменения привычек — форма когнитивно-поведенческой терапии — это инструмент, который психиатры используют, чтобы помочь людям с повторяющимся поведением, ориентированным на тело. Это лечение повышает осведомленность о поведении и его последствиях и обучает человека заменять ковыряние в носу конкурирующей реакцией, делать что-то менее вредное и более социально приемлемое своими руками, например, сжать кулак и держать его или сжать стресс-мяч», — пояснил Абуджауд.

В такие моменты ношение маски может быть особенно полезным. В дополнение к эффективности масок при снижении передачи воздушно-капельных частиц, которые могут содержать коронавирус, они также могут помочь уменьшить ковыряние в носу, физически блокируя привычное или бессознательное действие.

Лучший способ избавиться от неприятных ощущений в носу — высморкаться в носовой платок или салфетку, а затем вымыть руки. Забота о здоровье носа, которая определенно включает в себя отказ от ковыряния в носу, снизит риск заражения коронавирусом и передачи его дальше, уверены врачи.