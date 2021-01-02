Загадку древней виллы у соленого озера раскрыли китайские ученые 

На берегу соленого озера Баркёль на северо-западе Китая , недалеко от границы с Монголией , археологи обнаружили руины древней усадьбы. Дом трижды перестраивали, причем при последней перестройке он лишился стен. Последнее обстоятельство особенно заинтересовало ученых.

Общая площадь дома составляла, по оценкам китайских ученых, около 1240 кв. м. Он состоял из 12 комнат, включая прихожую, кухню и кладовую. Как передает China.org.cn , построили его около 3,3 тыс. лет назад. «Мы назвали его „виллой с видом на озеро“, потому что он построен по сложной схеме и стоит на берегу озера Баркёль», — объяснил руководитель раскопок Рен Мен из Северо-Западного университета Китая.

Ученые считают, что, возможно, у «виллы» на озере Баркёль были на протяжении ее долгой истории разные хозяева. Первая семья владела домом с XIV по XII века до н.э. Следующие 300 лет новые хозяева не стали менять структуру дома. Но между IX и VIII веками до н. э. стены сгорели, их не стали восстанавливать, а вместо этого поверх руин построили платформы для шатров и палаток. Возможно, новые хозяева виллы были кочевниками.

Археологам совместно с геологами удалось разрешить загадку виллы у озера. Оказалось, что во втором тысячелетии до н.э. уровень воды в Баркёле был гораздо выше, а климат в долине — более мягкий. Дом стоял гораздо ближе к воде. Условия в Баркёльской долине, сейчас пустынной, были благоприятными для сельского хозяйства. Потом климат стал засушливым, а богатые земледельцы, жившие в вилле на озере, уступили место кочевникам, живущим в палатках.