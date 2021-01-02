Маск предложил ловить «рукой» первую ступень ракеты Super Heavy

Корпорация SpaceX — один из ведущих производителей многоразовых космических ракет в мире. Сейчас компания Илона Маска разрабатывает многоразовую ракету-носитель Super Heavy, с помощью которой планируется отправлять космические корабли Starship на Луну и на Марс.

Ракеты Falcon 9, которые доставляют на орбиту спутники и космические корабли Dragon к Международной космической станции, приземляются на выдвижные опоры. Для Super Heavy Илон Маск предложил другой способ мягкой посадки первой ступени.

Как сообщает Cnet , в SpaceX планируют уже в ближайшем будущем ловить первую ступень ракеты с помощью механической «руки» на стартовой башне. Манипулятор будет ставить ракету на площадку для технического обслуживания и заправки. Маск рассчитывает, что при этом удастся снова отправлять ракету в космос через час после приземления первой ступени.

Ракета-носитель Super Heavy должна будет оснащаться 30 двигателями Raptor. Они, по расчетам, дадут достаточно тяги, чтобы вывести на орбиту межпланетный корабль Starship. Также Super Heavy может использоваться для вывода большого количества спутников различного назначения.