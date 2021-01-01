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В Японии придумали способы «борьбы» с российскими ракетами 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Японцы предложили бороться с российскими ракетами военной хитростью
Фото: РИА Новости
Читатели из Японии отреагировали на статью Kyodo об утверждении новой программы работ по противодействию российским сверхзвуковым ракетам.
Некоторые читатели из Японии в комментариях к статье Kyodo предложили собственные методы «противодействия» российскому сверхзвуковому оружию. Согласно данным издания, мероприятия будут проводиться под эгидой американской кампании по сдерживанию России и Китая, передает РИА «Новости».

«Японии нужно использовать свой технологический потенциал и создавать собственные сверхзвуковые ракеты! Создать хотя бы одну, а объявить о сотнях! Это тоже военная хитрость!» — считает ryo.

«Сбить сверхзвуковую ракету почти невозможно. Поэтому нужно использовать высокие японские технологии для создания мощной системы электронных помех», — предложил hkd.

«Войн следует избегать. Но сидеть сложа руки в ожидании гибели тоже нельзя!» — написал sky.

«Ну, вот и настало время, когда Японии стало нужно обладание ядерным оружием как одним из важных инструментов сдерживания противника», — утверждает lin.
«Нечего Японии и Америке зря тратить время и деньги на разработку систем защиты от сверхзвукового оружия русских и китайцев. Лучше создать превосходящие его образцы», — убежден kaz.

«А вы уверены, что Япония в состоянии создать свое сверхзвуковое оружие?» — поинтересовался yaa.

Источники издания отметили, что борьба с российским и китайским сверхзвуковым оружием практически бессмысленна, так как новейшие американские ракеты сейчас не могут в полной мере справиться с подобными видами вооружений.
Напомним, в конце декабря стали известны сроки начала госиспытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны.
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Комментарии 24
Наука и техника , Армия , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Китай , США , Япония
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