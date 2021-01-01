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Samsung установила в 2020 году антирекорд отгрузок смартфонов 

Ferra.ru 7 часов назад
Samsung установила антирекорд отгрузок смартфонов
Фото: Ferra
Прошедший год был непростым как для людей, так и для компаний. Причём кризис, связанный с пандемией, задел не только «мелких» бизнесменов, но и тяжеловесов в лице международных гигантов. Samsung, например, установила в 2020 году антирекорд отгрузок смартфонов.
То есть если в 2011 году южнокорейская компания достигла планки в 300 млн отгруженных смартфонов в год, то каждый год последующий производитель пытался даже если не увеличить показатели, то оставить их хотя бы на прежнем уровне. И до последнего ему это удавалось. Но в 2020 году всё пошло под откос.
На конец третьего квартала Samsung сумела отгрузить лишь 189 млн смартфонов. И по самым оптимистичным подсчётам аналитиков, лучшее, на что может рассчитывать компания за весь 2020-й — показатель в 270 млн отгруженных девайсов. Как именно данное событие скажется на стоимости акций компании и стратегии создания будущих устройств — покажет лишь время.
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Наука и техника , Гаджеты
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