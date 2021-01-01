Samsung установила антирекорд отгрузок смартфонов

Прошедший год был непростым как для людей, так и для компаний. Причём кризис, связанный с пандемией, задел не только «мелких» бизнесменов, но и тяжеловесов в лице международных гигантов. Samsung, например, установила в 2020 году антирекорд отгрузок смартфонов.

То есть если в 2011 году южнокорейская компания достигла планки в 300 млн отгруженных смартфонов в год, то каждый год последующий производитель пытался даже если не увеличить показатели, то оставить их хотя бы на прежнем уровне. И до последнего ему это удавалось. Но в 2020 году всё пошло под откос.