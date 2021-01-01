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Москва

Учёные удивились влиянию коронавируса на мозг 

News.ru 2 часа назад
Установлена связь между коронавирусом и повреждениями сосудов мозга
Фото: Unsplash
Реакция организма на коронавирус может негативно повлиять на клетки мозга. Такие последствия болезни людей заметили учёные из Великобритании. Причём это — лишь одно из влияний инфекции, многие из которых почти наверняка ещё даже не выявлены.
Пока же эксперты выявили в мозге признаки повреждений, которые вызваны истончением и протеканием кровеносных сосудов. При этом они не нашли никаких признаков вируса в образцах тканей. Это дало им основание предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в New England Journal of Medicine.
Таким образом, учёные обнаружили, что мозг пациентов с коронавирусом может быть восприимчив к повреждению микрососудов. Судя по всему, это воспалительная реакция самого организма на вирус.
Учёные провели исследование образцов ткани мозга 19 человек в возрасте от 5 до 73 лет, которые умерли с марта по июль 2020 года. У многих были один или несколько факторов риска: диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и ряд других. Сканирование мозга выявило наличие множества ярких пятен, которые указывают на воспаление, а также тёмных пятен, свидетельствующих о кровотечениях.
Мы были удивлены. Изначально мы ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода. Вместо этого мы увидели мультифокальные области повреждения, которые обычно связаны с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями, — заявил старший автор исследования Авиндра Нат.
Учитывая то обстоятельство, что учёные не нашли признаков инфекции в образцах ткани мозга, обнаруженные повреждения они не склонны считать прямым действием коронавируса. Но если такова ответная реакция организма, то её механизм пока объяснить невозможно.
В будущем специалисты планируют выяснить, как коронавирус вредит кровеносным сосудам мозга и вызывает ли это симптомы различной длительности.
В канун Нового года, как писал NEWS.ru, правительство Великобритании сообщило о достижении нового максимума по числу заболевших коронавирусом с начала пандемии. За сутки COVID-19 был выявлен у 55,9 тысячи человек.
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Наука и техника , РИА Новости , Великобритания
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