Установлена связь между коронавирусом и повреждениями сосудов мозга

Реакция организма на коронавирус может негативно повлиять на клетки мозга. Такие последствия болезни людей заметили учёные из Великобритании . Причём это — лишь одно из влияний инфекции, многие из которых почти наверняка ещё даже не выявлены.

Пока же эксперты выявили в мозге признаки повреждений, которые вызваны истончением и протеканием кровеносных сосудов. При этом они не нашли никаких признаков вируса в образцах тканей. Это дало им основание предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в New England Journal of Medicine.

Таким образом, учёные обнаружили, что мозг пациентов с коронавирусом может быть восприимчив к повреждению микрососудов. Судя по всему, это воспалительная реакция самого организма на вирус.

Учёные провели исследование образцов ткани мозга 19 человек в возрасте от 5 до 73 лет, которые умерли с марта по июль 2020 года. У многих были один или несколько факторов риска: диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и ряд других. Сканирование мозга выявило наличие множества ярких пятен, которые указывают на воспаление, а также тёмных пятен, свидетельствующих о кровотечениях.

Мы были удивлены. Изначально мы ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода. Вместо этого мы увидели мультифокальные области повреждения, которые обычно связаны с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями, — заявил старший автор исследования Авиндра Нат.

Учитывая то обстоятельство, что учёные не нашли признаков инфекции в образцах ткани мозга, обнаруженные повреждения они не склонны считать прямым действием коронавируса. Но если такова ответная реакция организма, то её механизм пока объяснить невозможно.

В будущем специалисты планируют выяснить, как коронавирус вредит кровеносным сосудам мозга и вызывает ли это симптомы различной длительности.

В канун Нового года, как писал NEWS.ru, правительство Великобритании сообщило о достижении нового максимума по числу заболевших коронавирусом с начала пандемии. За сутки COVID-19 был выявлен у 55,9 тысячи человек.