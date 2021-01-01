Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Ученые рассказали об опасности переедания бананов для здоровья 

Ferra.ru и ещё 2 2 часа назад
Ученые рассказали о возникновении мигрени при переедании бананов
Фото: public domain
Ученые Сиднейского университета выяснили, чем чревато употребление бананов в большом количестве. Так, при чрезмерном потреблении этого фрукта можно спровоцировать мигрень и не только.
Отмечается, что ключевым недостатком бананов является высокое содержание в них сахара, углеводов и калорий. Благодаря этому, переев бананов, можно столкнуться с лишними килограммами. В то же время, у людей с повышенным сахаром в крови может возникнуть скачок глюкозы.
Также банан известен тем, что имеет в своем составе большое количество калия. Это свойство фрукта, при чрезмерном его употреблении, может привести к гиперкалиемии, которая, в свою очередь, может спровоцировать нарушение функций нервных и мышечных клеток. Мигрень же из-за бананов может возникнуть из-за наличия в них химического вещества тирамина.
Видео дня. Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом
Ferra.ru: последние новости
Samsung установила в 2020 году антирекорд отгрузок смартфонов Samsung установила в 2020 году антирекорд отгрузок смартфонов У “снежного” человека нашли ДНК белого медведя У “снежного” человека нашли ДНК белого медведя Ученые нашли новое потенциальное объяснение возникновению жизни на Земле Ученые нашли новое потенциальное объяснение возникновению жизни на Земле
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
00:12
Женщина погибла при падении на рельсы в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
00:25
Толпы образовались возле ограждений Красной площади
Новости Москвы Общество
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
01:20
Запутавшийся в гирлянде самолет совершил экстренную посадку
Происшествия В мире
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
01:29
Гигантская елка загорелась на празднике в Дербенте
Происшествия Пожары
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
00:32
Врач из «красной зоны» сделал предложение коллеге и попал на видео
Общество
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
01:06
Десятки автомобилей сожгли в новогоднюю ночь в Страсбурге
Происшествия В мире
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
01:45
Обнародованы кадры атаки боевиков на полицейских в Грозном
Происшествия Криминал
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
00:24
6 человек сгорели в новогоднюю ночь в Чувашии
Происшествия Пожары
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
01:27
Дебоширы едва не лишили россиян Нового года
Происшествия
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
00:39
В Сочи в новогоднюю ночь сожгли лес
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение