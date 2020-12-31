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Москва

Хакеры получили доступ к исходному коду некоторых программ Microsoft 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Хакеры получили доступ к исходному коду программ Microsoft
Фото: РИА Новости
Компания Microsoft сообщила в четверг, что хакеры, которые взломали ее системы с помощью программного обеспечения фирмы SolarWinds, смогли получить доступ к исходному коду некоторых программ IT-гиганта.
В одном случае внутренняя учетная запись Microsoft была использована для просмотра в нескольких репозиториях учетного кода. Доступа к услугам или данным пользователей компания по-прежнему не отмечает.
Ранее сообщалось о масштабной кибератаке на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, среди пострадавших были многочисленные правительственные учреждения США.
Речь идет об одной из крупнейших по масштабу и ущербу кибератак на госсектор США. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что за взломом могла стоять Россия.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя взлом, заявил, что Россия здесь не при чем.
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Наука и техника , Дмитрий Песков , Microsoft , США
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