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Гейтс запустил проект по спасению планеты от глобального потепления 

Мир24 29 минут назад
Гейтс запустил проект по спасению планеты от потепления
Фото: Reuters
Основатель Microsoft и филантроп Билл Гейтс и ученые Гарвардского университета предлагают эксперимент, который может уменьшить последствия глобального потепления. Для спасения планеты экспериментаторы намерены блокировать солнечный свет, попадающий на Землю. Для этого они будут летать на воздушном шаре над Швецией. Первый тест намерены запустить в следующем или в 2022 году.
Испытательный запуск надеются провести в июне 2021 года. Этот тест будет изучать химические реакции в стратосфере через воздушный шар, который будет проходить в 10 километрах над землей. Проект, который называется SCoPEx, финансируется частными инвесторами, в число которых входит Билл Гейтс, пишет портал Giantfreakinrobot.
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Конечная цель проекта в том, чтобы использовать воздушный шар для отправки отражающих частиц в атмосферу в надежде, что они заблокируют прямой солнечный свет на Землю и уменьшат последствия глобального потепления.
Если этот финансируемый Биллом Гейтсом эксперимент окажется успешным, он может стать важным шагом в изменении модели глобального потепления. Однако некоторые опасаются, что это может дать неверное представление о том, как бороться с глобальным потеплением.
Одна из проблем заключается в том, что изменение количества солнечного света, падающего на Землю, может значительно повлиять на погодные условия и рост растений.
В начале декабря Билл Гейтс назвал шесть вакцин от COVID-19, которые получат широкое применение. Три из них появятся на рынке при содействии фонда Гейтса и его жены Мелинды. Предприниматель выразил надежду, что пандемию удастся остановить к 2022 году.
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Комментарии 29
Наука и техника , Билл Гейтс , Гарвардский университет , Microsoft
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