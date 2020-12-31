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Москва

В 2021 году Россия проведёт около 30 космических запусков — СМИ 

ИА Regnum и ещё 1 31 декабря 2020
Россия увеличит число космических пусков
Фото: РИА Новости
На 2021 год запланировано около трёх десятков невоенных космических пусков по российским программам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.
По данным агентства, речь идёт только о пусках гражданского назначения в рамках федеральной космической программы и коммерческих запусках. Отмечается, что запуски российских ракет-носителей в 2021 году будут проводиться с космодромов «Байконур», «Восточный», «Плесецк» и «Куру» во Французской Гвиане.
В 2019 году Россия провела 17 космических запусков, что стало наименьшим показателем в истории современной отечественной космонавтики. Ещё в марте 2020 года в Роскосмосе пересмотрели план запусков из-за приостановки производства некоторых космических аппаратов европейских стран, которые планировалось запускать с помощью российских ракет-носителей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что главными запусками 2021 года станут вывод нового модуля Международной космической станции «Наука» и отправка к Луне автоматической миссии «Луна-25».
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Комментарии 86
Наука и техника , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Гвиана
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