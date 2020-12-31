Россия увеличит число космических пусков

На 2021 год запланировано около трёх десятков невоенных космических пусков по российским программам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.

По данным агентства, речь идёт только о пусках гражданского назначения в рамках федеральной космической программы и коммерческих запусках. Отмечается, что запуски российских ракет-носителей в 2021 году будут проводиться с космодромов «Байконур», «Восточный», «Плесецк» и «Куру» во Французской Гвиане.

В 2019 году Россия провела 17 космических запусков, что стало наименьшим показателем в истории современной отечественной космонавтики. Ещё в марте 2020 года в Роскосмосе пересмотрели план запусков из-за приостановки производства некоторых космических аппаратов европейских стран, которые планировалось запускать с помощью российских ракет-носителей.