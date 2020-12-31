Рогозин рассказал о планах «Роскосмоса» исследовать Луну

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter рассказал о планах госкорпорации в 2021 году.
Он сообщил, что «в 2021 году „Роскосмос“ приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса».
«Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша Ангара», — заявил глава компании.
Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что провёл совещание о результатах деятельности госкорпорации «Роскосмос» в 2020 году.