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Рогозин рассказал о планах «Роскосмоса» в 2021 году 

RT на русском и ещё 6 59 минут назад
Рогозин рассказал о планах «Роскосмоса» исследовать Луну
Фото: ТАСС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в своём Twitter рассказал о планах госкорпорации в 2021 году.
Он сообщил, что «в 2021 году „Роскосмос“ приступает к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса».

«Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша Ангара», — заявил глава компании.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что провёл совещание о результатах деятельности госкорпорации «Роскосмос» в 2020 году.
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Наука и техника , Дмитрий Медведев , Дмитрий Рогозин , Роскосмос , Совет безопасности РФ
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