Ещё
Далее:
Читайте также:
Российский фильм попал в топ лучших в мире
Российский фильм попал в топ лучших в мире Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Инфекционист назвала необходимое количество вакцинированных россиян 

Вечерняя Москва и ещё 2 5 минут назад
Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в РФ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Инфекционист Ирина Шестакова оценила необходимое для возвращения к прежнему образу жизни количество вакцинированных от коронавируса россиян. Об этом сообщила в четверг, 31 декабря, президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям.
Она считает, что если к осени 2021 года сделают прививку от COVID-19 хотя бы 50 процентов граждан России, то тогда страна сможет вернуться к более или менее прежнему образу жизни.

— Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим вакцинацией хотя бы под 50 процентов населения, то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим, — сказала инфекционист, передает РИА Новости.

Минздравом России уже зарегистрированы две вакцины — первая в мире вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» и вакцина «ЭпиВакКорона». Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.
Ранее глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров сообщил, что в России произвели более двух миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Видео дня. Шнурова лишили статуса святого
Вечерняя Москва: последние новости
Санта-Клаус доставил более 7,6 миллиарда подарков детям и взрослым со всего мира Санта-Клаус доставил более 7,6 миллиарда подарков детям и взрослым со всего мира Эксперт рассказала, есть ли недоступные для съемки из космоса места на Земле Эксперт рассказала, есть ли недоступные для съемки из космоса места на Земле Рогозин: Роскосмос ждет на пусках ракет с космодромов «море туристов» Рогозин: Роскосмос ждет на пусках ракет с космодромов «море туристов»
Комментарии
Наука и техника , Ирина Шестакова , Денис Мантуров , Минпромторг , Минздрав РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
00:27
Обращение ингушских тейпов к Кадырову сняли на видео
В мире
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
02:01
Отсидевший в США 30 лет шпион прилетел в Израиль и попал на видео
В мире
Олень перехитрил льва и попал на видео
00:56
Олень перехитрил льва и попал на видео
В мире
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
00:38
Эвакуатор потерял машину на крутом повороте и попал на видео
Общество
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
00:04
Мерзкий поступок босого авиапассажира попал на видео
Общество
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
00:05
Момент ракетной атаки на аэропорт Адена попал на видео
Происшествия
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
00:04
Неизвестный забросал украинских депутатов фальшивыми долларами и попал на видео
В мире
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
00:47
Танец Лукашенко с юной незнакомкой на новогоднем балу попал на видео
Политика
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
00:29
Камала Харрис привилась от коронавируса в прямом эфире и попала на видео
США
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
00:24
Украшенный гирляндой снегоуборщик сняли на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение