Инфекционист назвала условие возвращения к привычной жизни в РФ

Инфекционист Ирина Шестакова оценила необходимое для возвращения к прежнему образу жизни количество вакцинированных от коронавируса россиян. Об этом сообщила в четверг, 31 декабря, президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям.

Она считает, что если к осени 2021 года сделают прививку от COVID-19 хотя бы 50 процентов граждан России, то тогда страна сможет вернуться к более или менее прежнему образу жизни.

— Если мы сейчас хотя бы к осени 2021 года охватим вакцинацией хотя бы под 50 процентов населения, то увидим результаты: уменьшится резко количество новых случаев, а значит, разгрузится и здравоохранение, и койки, и мы как-то более или менее войдем в привычный свой режим, — сказала инфекционист, передает РИА Новости.

Минздравом России уже зарегистрированы две вакцины — первая в мире вакцина для профилактики коронавируса «Спутник V» и вакцина «ЭпиВакКорона». Поставки обеих вакцин в регионы для проведения прививочной кампании уже начались.