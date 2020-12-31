Космонавты с МКС поздравили жителей Земли 

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков с борта МКС поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом.

Рыжиков пожелал жителям «нашей многонациональной страны и мира» беречь себя и своих близких, здоровья, а также быть «внимательными друг к другу» и «быть вместе». «Это самое главное, потому что вместе мы все преодолеем», — приводит его слова ТАСС

Он отметил, что 2020 год стал серьезным испытанием для всех жителей Земли, но люди «доказали, что любая пандемия бессильна, если все человечество объединяется в борьбе за самое главное, что у нас есть — жизнь».

Кудь-Сверчков указал, что в 2020 году МКС отметила юбилей — первый международный экипаж прибыл на станцию 20 лет назад. Как заявил российский космонавт, «с тех пор члены дружной команды МКС отметили 20 новогодних праздников». «Нам посчастливилось находиться здесь на пороге нового — 21-го», — сказал он.