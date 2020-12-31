Астрофизики нашли соседнюю Вселенную

Исследователи из Института физики и математики Кавли ( Япония ) рассказали, как появились первичные черные дыры, образовавшиеся еще в ранней Вселенной до рождения галактик и звезд. По словам ученых, они могли образоваться в «младенческих вселенных», созданных во время инфляции.

Этот период быстрого расширения Вселенной, во время которого младенческие вселенные ответвлялись от нашей. В итоге они схлопнулись, но большое количество высвобождаемой энергии привело к образованию черных дыр, пишет Phys.org.

Как пояснили физики, если такая вселенная достигает критического размера, то теория гравитации Эйнштейна позволяет ей существовать в состоянии, которое отличается для наблюдателя изнутри и снаружи. В итоге внутренний наблюдатель видит в ней расширяющуюся вселенную, а сторонний наблюдатель (например, мы) видит в ней черную дыру. «В любом случае, большая и младенческие вселенные рассматриваются нами как первичные черные дыры, которые скрывают базовую структуру мультивселенной за своими горизонтами событий», — заявили астрономы.

Ученые уверены, что первичные черные дыры можно найти с помощью гигантской цифровой камеры Hyper Suprime-Cam, которая установлена на телескопе Subaru. Согласно предварительным данным, одна из таких дыр с массой Луны, которая соответствует сценарию мультивселенной, уже обнаружена астрофизиками. Результаты исследования были опубликованы в журнале Physical Review Letters