Третий пуск «Ангары» состоится в 2021 году 

Испытания новой ракеты-носителя ускорятся после успешного пуска в 2020 году.

14 декабря 2020 года, в 08:50 по московскому времени с космодрома Плесецк Архангельской области состоялся очередной тестовый запуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5». Этот пуск стал первым за последние более чем 6 лет с момента первых испытаний новой отечественной разработки.

Испытания были сочтены успешными. Через 12,5 мин орбитальный блок штатно отделился от третьей ступени носителя. Дальнейшее его выведение на целевую орбиту осуществляли уже двигатели разгонного блока «Бриз-М». Для «Ангары» это третий пуск в истории после двух тестовых запусков и второй для тяжёлой «Ангары» — до этого в 2014 году в июле состоялся пуск лёгкой «Ангары-1.2ПП», а в декабре того же года была запущена тяжёлая «Ангара».

Успешное проведение испытаний ускорит дальнейшие пуски. По словам генерального директора центра Хруничева, выпускающего ракеты, Алексея Варочко , третий пуск "Ангары" должен состояться уже в 2021 году.

"Всего в рамках лётных испытаний «Ангары-А5» планируются шесть пусков. При этом пять проходят в рамках непосредственно лётных испытаний, а шестой — это зачётные испытания, которые окончательно закрывают вопрос соответствия всем требованиям и дают зелёный свет на изготовление серийных машин. На настоящий момент мы произвели второй пуск, соответственно нам осталось ещё три пуска в рамках лётных испытаний и четвёртый зачётный. После этого ракета будет изготавливаться серийно. Мы планируем, что третий пуск в рамках лётных испытаний состоится во втором квартале 2021 года. Дата будет определена государственной комиссией по лётным испытаниям", — заявил специалист в интервью журналу "Русский космос".

Ожидается, что производство ракет «Ангара» начнётся в 2023 году, а в 2024-м они должны полностью заменить ракету-носитель «Протон». Напомним, лёгкая ракета-носитель предназначена для выведения грузов на низкие солнечно-синхронные орбиты. Тяжёлая «Ангара» будет выводить грузы на геопереходные и геостационарные орбиты. На космодроме «Восточный» в конце 2022 года начнётся строительство стартового комплекса для новой российской сверхтяжёлой ракеты «Ангара», а первый запуск с этого комплекса состоится, согласно планам, через 6 лет после окончания строительства — в 2028 году.