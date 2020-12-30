Во Вселенной обнаружили новую гигантскую структуру 

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Международная группа астрономов обнаружила во Вселенной новую гигантскую структуру, которая представляет собой сверхскопление, состоящее из восьми скоплений галактик. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv.

Исследователи проанализировали данные, полученные рентгеновским телескопом eROSITA. Красное смещение новой космологической структуры составляет 0,36, что соответствует расстоянию около четырех миллиардов световых лет. Скопление eFEDS J093513.3+004746, расположенное в северной части сверхскопления, является самым массивным и ярким из восьми. Его масса оценивается в 580 триллионов солнечных масс.

Наименее массивные скопления eFEDS J093546.4-000115 и eFEDS J093543.9-000334 имеют массу около 130 триллионов солнечных масс. Массы остальных пяти скоплений оцениваются от 140 до 250 триллионов солнечных масс.