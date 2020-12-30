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Honor V40 получит процессор Dimensity 1000+ 

Популярная механика и ещё 1 2 часа назад
Honor V40 получит процессор Dimensity 1000+
Фото: Популярная механика
Независимая компания Honor готовится представить свой новый смартфон Honor V40.
Как известно, бренд Honor уже не принадлежит Huawei — китайский телекоммуникационный гигант продал свой дочерний бренд, чтобы освободить его от американских санкций и сохранить на рынке смартфонов. Теперь же независимая компания Honor после отделения от Huawei готовится представить миру свои первые устройства. Первым из них станет флагманский смартфон Honor V40.
Honor V40 был замечен в базе данных бенчмарка популярной игры PUBG Mobile, который раскрыл некоторые его характеристики. Сообщается, что сердцем смартфона стане флагманский процессор компании MediaTek Dimensity 1000+, который поддерживает работу в сетях 5G. За графику будет отвечать Mali-G77 MC9. Также смартфон получит изогнутый дисплей с частотой обновления кадров 90 Гц. По слухам, смартфон будет поддерживать быструю зарядку на 66 Вт и беспроводную зарядку на 45 Вт.
Также ранее стало известно, что Honor ведет переговоры с американской компанией Qualcomm о поставке процессоров Snapdragon для будущих смартфонов.
Ожидается, что презентация Honor V40 состоится уже в следующем месяце.
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Комментарии 1
Наука и техника , Qualcomm
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