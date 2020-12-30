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Вакцина от коронавируса китайской компании Sinopharm подтвердила эффективность на 79,3% 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Китайская вакцина от коронавируса подтвердила эффективность на 79,3%
Фото: Reuters
Вакцина от коронавируса нового типа китайской фармацевтической компании Sinopharm способна предотвратить риск заражения в 79,3% случаев. Об этом сообщил в среду пекинский институт биологических продуктов, входящий в структуру данной коммерческой организации.

"Эта вакцина доказала свою безопасность. Она оказалась эффективной на 79,3%", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте института.

Как напоминает институт, Sinopharm уже направила документы в Государственное управление по контролю за фармацевтической продукцией КНР для запуска массового производства соответствующего продукта.
Ранее Центр оценки лекарственных препаратов при регуляторе официально одобрил вакцину этой компании. По его сведениям, вскоре она будет доступна на рынке.
Как объявила Китайская государственная биотехническая группа (CNBG), контролируемая Sinopharm, в 2021 году она планирует произвести до 1 млрд доз вакцины от коронавируса.
CNBG — не единственная китайская фармацевтическая компания, заявившая о готовности обеспечить масштабные поставки препаратов от коронавируса на международный рынок. Базирующаяся в Пекине Sinovac Biotech объявила, что привлекла инвестиции в размере более $500 млн для ежегодного производства 600 млн доз вакцины собственной разработки.
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Наука и техника , Китай , Пекин
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