«Русский Хаббл» отправится на орбиту в 2025 году 

Российская наука сможет реализовать крупные проекты по изучению космоса, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН, академик Лев Зеленый. Дело в том, что правительство намерено выделять на космическую науку 14-15 миллиардов рублей ежегодно. Фактически это та сумма, на которую ранее была урезана Федеральная космическая программа.

Теперь у нашей науки есть шанс наконец реализовать те программы, которые приходилось откладывать из-за хронического недостатка денег. Прежде всего речь идет о космическом телескопе "Спектр-УФ", который называют "русский Хаббл". Наша обсерватория предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра и по своим возможностям очень близка к знаменитому "американцу".

Так как "Хаббл" скоро закончит свою работу на орбите, а работа над крупным ультрафиолетовым телескопом, которая занимает не менее 10 лет, не начата ни одним космическим агентством , "Спектр-УФ" останется единственным крупным прибором в ультрафиолетовой области спектра примерно до 2035 года. Он будет изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферу планет, кометы и т. д. "Спектр-УФ" может совершить прорыв в изучении экзопланет. Он будут исследовать уже ранее открытые похожие на Землю тела, изучать их атмосферу, а главное — признаки жизни.

Прямо скажем, у телескопа "Спектр-УФ" трудная история. Он был задуман ещё в начале 1990-х годов, а запуск первоначально намечался на 1997 год. Большой интерес к нему проявили зарубежные партнеры, предлагавшие установить на аппарате самую современную технику. Но за прошедшие годы проект многократно переносился, работы то практически полностью останавливались, то возобновлялись. Сроки пуска естественно переносились, партнеры теряли интерес и покидали проект.

"Сейчас нам удастся его запустить в 2025 году", — обещал академик Лев Зеленый. Кроме того, возобновление финансирования позволит реализовать программы по исследованию Луны и Венеры. На спутник Земли намечено отправить три аппарата: посадочный модуль"Луна-25" в 2021 году, орбитальный "Луна-26" и посадочный " Луна-27" в 2024 и 2025 годах соответственно. Программа исследований Венеры предусматривает запуск в 2027-2029 годах долгоживущей посадочной станции "Венера-Д".