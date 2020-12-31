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Телескоп Hubble заметил в космосе «расплавленное кольцо» 

Мир24 и ещё 1 28 минут назад
Телескоп Hubble заметил в космосе «расплавленное кольцо»
Фото: Hubble & NASA
Космический телескоп Hubble запечатлел почти идеальное «кольцо Эйнштейна» — явление, вызванное гравитационным эффектом микролинзирования. На снимке оно выглядит как расплавленное кольцо, сообщает NASA.
Астрономы пояснили, что телескоп запечатлел далекую галактику, свет которой искажается гораздо более близким звездным скоплением. Объект расположен в южном созвездии Печь.
Далекая галактика практически невидима для земных наблюдателей. Но благодаря эффекту, многократно усилившему ее свет, ученые все же могут изучить ее. «Кольцо» получило название GAL-CLUS-022058s.
Данный эффект был описан Альбертом Эйнштейном в общей теории относительности. Свет, идущий издалека, притягивается и изгибается гравитацией космического объекта, расположенного между источником и наблюдателем. Ученые отметили, что это самое крупное и полное из колец Эйнштейна, которое им удалось увидеть.
Ранее сообщалось, что Hubble «разглядел» аномальную бурю на Нептуне. Это темная буря протяженностью более 7 тысяч км.
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Комментарии
Наука и техника , Альберт Эйнштейн , NASA , Калининградская Область
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