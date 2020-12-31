Телескоп Hubble заметил в космосе «расплавленное кольцо» 

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Космический телескоп Hubble запечатлел почти идеальное «кольцо Эйнштейна» — явление, вызванное гравитационным эффектом микролинзирования. На снимке оно выглядит как расплавленное кольцо, сообщает NASA

Астрономы пояснили, что телескоп запечатлел далекую галактику, свет которой искажается гораздо более близким звездным скоплением. Объект расположен в южном созвездии Печь.

Далекая галактика практически невидима для земных наблюдателей. Но благодаря эффекту, многократно усилившему ее свет, ученые все же могут изучить ее. «Кольцо» получило название GAL-CLUS-022058s.