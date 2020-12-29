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Добровольцы старше 60 получили вакцину «ЭпиВакКорона» 

Газета.Ru и ещё 1 36 минут назад
Добровольцы старше 60 получили вакцину «ЭпиВакКорона»
Фото: РИА Новости
Все 150 добровольцев старше 60 получили первую дозу российской вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона", еще 89 человек — вторую. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор. Отмечается, что первые пять пациентов старше 60 лет были привиты этим препаратом 21 ноября. На протяжении 24 часов они находились в стационаре под наблюдением медиков. Спустя три дня была начата вакцинация остальных 145 добровольцев. Их вакцинация проводилась по группам 30-40 человек с госпитализацией в стационар на сутки.
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