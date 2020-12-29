Оценена опасность нового «британского» штамма коронавируса

«Нет, болезни не разные. А хотите страшные известия? Из 5000 проб, которые были проанализированы, нашли 1400 мутаций. То есть каждая третья проба была с мутацией. Это получается из 80-ти миллионов заболевших людей уже 25 миллионов с мутировавшим вирусом. И как жить дальше? Поймите, вирусы мутируют всегда. Это уже 8-я генерация вируса, уже 3 эволюционные ветви вируса идет. Катастрофы в этом нет никакой, вопрос как к этому относиться, преподносить. Вирус всегда будет мутировать в сторону более легкого размножения среди людей для того, чтобы быстрее передаваться, в том числе и детям, и взрослым. Но при этом — не убивать своего хозяина, не вызывать осложнений. То есть вирус будет ослабевать с эволюцией, но легче передаваться», — заявил врач.