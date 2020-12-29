Россияне смогут выбрать вакцину от коронавируса

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в скором времени жители России получат возможность выбрать вакцину для прививки от коронавирусной инфекции.

По словам Голиковой, подобная возможность имеется уже сейчас, так как вторая вакцина уже поступила в гражданский оборот — ее направляют во многие субъекты Российской Федерации, включая Москву

Говоря о конкретных сроках, когда все граждане России смогут выбрать, какой вакциной прививаться от коронавируса, Голикова подчеркнула, что «наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет».

Кроме того, специалисты Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова работают над цельновирионной вакциной, которая может появиться уже в феврале 2021 года. На заводе «Медсинтез» создают генетическую вакцину, клинические испытания могут продлиться еще около года. Эксперты еще целого ряда российских организаций занимаются разработкой препаратов для вакцинации от коронавирусной инфекции.