Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Инфекционист рассказал об особо опасных последствиях коронавируса 

News.ru 3 часа назад
Названы особо опасные последствия коронавируса
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Последствия коронавируса проявляются по-разному для каждого человека, в зависимости от того, какие слабые места в организме были до наступления болезни. В большей степени вирус повреждает сосуды, что касается всех органов.
Но самое главное — вирус вредит сосудам, которые питают сами сосуды, в том числе крупные.

То есть на стенке аорты есть мелкие сосудики, которые имеют важнейшее значение. Их состояние фактически определяет срок жизни человека, — рассказал доктор медицинских наук, врач — терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в интервью URA.RU.

Через повреждение питающих сосудов могут быть повреждены печень, почки, сердце. Не обходит вирус стороной мозг и нервную систему. Последствиями перенесённой инфекции могу быть повреждения слуха, обоняния, осязания, добавляет врач.
Вполне реально, что вирус может спровоцировать и мужское бесплодие.
Тестикулы, где вырабатываются сперматозоиды, очень чувствительны к кровотоку. Малейшее нарушение кровоснабжения вызывает нарушение самой выработки сперматозоидов, — допускает инфекционист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что специалисты из клиники Майо в Соединённых Штатах рассказали о ряде симптомов коронавируса, предшествующих респираторным проявлениям COVID-19. Выяснилось, что коронавирус может вызывать лёгкие желудочно-кишечные симптомы, включая диарею, рвоту, потерю аппетита и тошноту.
Видео дня. «Наэкономил»: премию в 15 зарплат получил глава из Пермского края
News.ru: последние новости
Утечка воздуха с МКС продолжается Утечка воздуха с МКС продолжается Вирусолог рассказал об опасности новых штаммов коронавируса Вирусолог рассказал об опасности новых штаммов коронавируса В центре Гамалеи оценили опасность нового штамма коронавируса В центре Гамалеи оценили опасность нового штамма коронавируса
Комментарии
Наука и техника , Владислав Жемчугов , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
00:32
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
Происшествия
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
00:07
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
В мире
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
02:24
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
00:22
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
Происшествия
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
00:39
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть