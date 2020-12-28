«Газпром-медиа» приобрел видеохостинг Rutube

"Газпром-медиа" полностью выкупил видеохостинг Rutube. Руководство холдинга уверено, что платформа усилит позиции компании в цифровом сегменте. Стоит отметить, что ранее "Газпром-медиа" планировал создать отечественный аналог YouTube, однако эксперты считают, что для этого придется кардинально изменить концепцию платформы или полностью заблокировать иностранный сервис.

Холдинг «Газпром-медиа» приобрел видеосервис Rutube, об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга. Сумма сделки не раскрывается.

«Мы уверены, что Rutube усилит наши позиции в цифровом сегменте. Расширение предложения в сегменте видео — важный шаг в развитии нашей продуктовой линейки и укреплении «Газпром-медиа» в качестве поставщика качественной рекламной аудитории», — отметила Екатерина Веселкова, генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа», который займется размещением рекламы на платформе.

Ранее глава холдинга Александр Жаров сообщил о том, что «Газпром-медиа» уже год работает над модернизацией платформы и намерен запустить два видеосервиса по аналогии с YouTube и TikTok в 2021−2022 годах.

Rutube начал работу в формате видеохостинга в 2006 году. Контент на платформе в основном представляет собой телевизионные сериалы и передачи каналов «ТНТ», «2x2», «СТС», «Пятница», «РЕН ТВ» и других, пользовательского контента на площадке практически не представлено. По данным официального сайта «Газпром-медиа», аудитория Rutube составляет около 10 млн зарегистрированных пользователей. Для сравнения — в видеохостинге YouTube, принадлежащем Google , зарегистрировано около 2 млрд человек.

Антон Горелкин. Получится ли у Rutube увеличить темпы роста в текущей ситуации? 2020 год показал, что видеосервисы — одни из самых востребованных интернет-ресурсов на рынке, и у них впечатляющие перспективы, считает депутат Госдумы РФ

По его словам, актуальности развитию Rutube добавляет то, что России объективно нужен свой популярный видеосервис, который мог бы составить конкуренцию YouTube внутри страны.

«Очевидной проблемой российских видеосервисов является дефицит собственного оригинального контента. Но здесь у «Газпром-медиа» есть очевидные преимущества: значительное количество популярных телепередач, поп-звезд в самых разных жанрах, свое кинопроизводство, ориентированное на сериалы», — рассказывает депутат.

Если эффективно направить весь этот контентный потенциал на российскую площадку, то это может стать реальным преимуществом ресурса даже на фоне иностранного конкурента.

«Это большая амбициозная задача, но она нам по силам. Мы видим успешную конкуренцию «Яндекса» на российском локальном рынке. Мы видим конкуренцию в сегменте социальных сетей и мессенджеров. Перезапуск Rutube — логичное продолжение нашей политики в IT», — объясняет Горелкин.

Digital— и SMM-менеджер коммуникационной группы iMARS Иван Коварский, считает, что придется кардинально изменить концепцию Rutube, чтобы сделать его конкурентоспособным.

«Быть клоном YouTube целесообразно только в случае блокировки американского сервиса на территории России.

Несмотря на многочисленные слухи, это выглядит маловероятным шагом: российские пользователи слишком привыкли к YouTube.

Кроме того, даже в плохом случае можно будет использовать VPN», — отмечает Коварский.

Рассуждая о том, как можно развить отечественный видеохостинг, эксперт заметил, что хорошей тактикой было бы введение выгодных условий монетизации или переформатирование системы рекомендаций и алгоритмов выдачи, что позволило бы малоизвестным авторам становиться популярными.

«Однако Rutube сместил фокус с пользовательских видео и фактически стал онлайн-кинотеатром.

Посетителям сайта предлагают смотреть телешоу и трансляции ТВ-каналов, а также фильмы и сериалы, многие из которых доступны по подписке.

Из-за огромной конкуренции одним из вариантов видится заключение эксклюзивных соглашений с теле— и киностудиями для привлечения пользователей уникальным контентом», — рассказывает Коварский.

Повысить привлекательность Rutube можно с помощью эксклюзивного контента, привлечения на эту платформу топовых блогеров и инфлюенсеров, для чего у «Газпром-медиа» есть множество возможностей, отмечает управляющий партнер Коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман