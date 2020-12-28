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Москва

Врачи рассказали, почему у пациентов после ковида искажаются запахи 

Газета.Ru 1 час назад
Врачи рассказали, почему у пациентов после ковида искажаются запахи
Фото: Газета.Ru
Запах рыбы, табака и мертвечины вместо аромата духов, жареного мяса и бытовой химии — на это жалуются некоторые пациенты, перенесшие COVID-19. Все они при этом во время болезни страдали от аносмии — полного отсутствия обоняния. Медики рассказали "Газете.Ru", из-за чего развивается этот симптом и как можно ускорить процесс восстановления.
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Наука и техника , Газета.Ru
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