Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Новая Windows будет мгновенно выводить компьютер из спящего режима 

Ferra.ru 1 час назад
Windows будет мгновенно выводить компьютер из спящего режима
Фото: Reuters
Microsoft сейчас работает над новой версией Windows 10 под названием Windows 10X. Эта операционная система будет предназначена в том числе для устройств с двумя экранами. Стало известно, что операционка будет мгновенно выводить компьютер из спящего режима.
Сообщается, что официальный релиз Windows 10X состоится во втором квартале 2021 года. Согласно новому отчёту, операционная система получит функцию Modern Standby, которая позволяет мгновенно начать пользоваться компьютером, если он был в спящем режиме.
Сейчас для большинства ноутбуков на Windows требуется некоторое время, чтобы «проснуться». С новым режимом устройства будут возобновлять работу сразу при открывании крышки.
В Windows 10X будет ещё одно нововведение — функция постоянного подключения, благодаря которой приложения будут работать фоново даже в спящем режиме.
Видео дня. «Наэкономил»: премию в 15 зарплат получил глава из Пермского края
Ferra.ru: последние новости
В России допустили закрытие доступа к YouTube В России допустили закрытие доступа к YouTube Google потребовала от разработчиков перестать использовать Windows 7 Google потребовала от разработчиков перестать использовать Windows 7 Исследователи научились определять точное время смерти в воде Исследователи научились определять точное время смерти в воде
Наука и техника , Microsoft
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
00:07
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
В мире
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
02:24
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
Происшествия
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
00:32
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
00:22
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
Происшествия
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
00:39
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение