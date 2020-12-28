Российские ученые разработают биосовместимые имплантаты

— Новые имплантаты должны максимально напоминать внутреннюю структуру и биологические функции живых тканей, обеспечивать необходимую прочность и не отторгаться. Цель нашего проекта — создать для этих изделий материалы с оптимальными свойствами и структурой, а также изучить их поведение после вживления, — пояснил профессор механики материалов Школы механики, электротехники и машиностроения имени Вольфсона Университета Лафборо Вадим Зильбершмидт.