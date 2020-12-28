Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Выберите регион
Москва

Российские и британские ученые разработают биосовместимые имплантаты 

Российская Газета 2 часа назад
Российские ученые разработают биосовместимые имплантаты
Фото: depositphotos.com
Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета и Университета Лафборо из Великобритании начали совместную разработку биосовместимых имплантатов нового поколения.

— Новые имплантаты должны максимально напоминать внутреннюю структуру и биологические функции живых тканей, обеспечивать необходимую прочность и не отторгаться. Цель нашего проекта — создать для этих изделий материалы с оптимальными свойствами и структурой, а также изучить их поведение после вживления, — пояснил профессор механики материалов Школы механики, электротехники и машиностроения имени Вольфсона Университета Лафборо Вадим Зильбершмидт.

Реализовать проект планируется за три года на средства гранта правительства РФ в размере 90 миллионов рублей. В рамках проекта в ПНИПУ будет создана лаборатория мирового уровня, где международная команда ученых будет изучать механику биосовместимых материалов и устройств.
Напомним, биосовместимые имплантаты сегодня востребованы во многих областях медицины: травматологии, ортопедии, хирургии, нейро— и кардиохирургии, тканевом инжиниринге и эндопротезировании. К ним, например, относятся скаффолды — временные каркасы для восстановления тканей (рассасываются в организме после вживления) и стенты — трубки для расширения артерий при атеросклерозе.
Видео дня. «Наэкономил»: премию в 15 зарплат получил глава из Пермского края
Российская Газета: последние новости
Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса Вирусолог назвал главную особенность нового штамма коронавируса Сильная аллергия проявилась у медработника в Нью-Йорке после прививки Сильная аллергия проявилась у медработника в Нью-Йорке после прививки Япония создаст первый в мире деревянный спутник Япония создаст первый в мире деревянный спутник
Комментарии
Наука и техника , Правительство РФ , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
00:35
Появилось видео с Рамзаном Кадыровым на месте ЧП в центре Грозного
Происшествия
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
00:25
Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео
Шоу-бизнес
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
00:59
Россияне станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз и попали на видео
Общество
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
00:07
Кенгуру нокаутировал мужчину и попал на видео
В мире
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
02:24
Погоня полиции за вооруженным мужчиной на Mercedes попала на видео
Происшествия
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
00:32
Пес спас мальчика от волка и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
00:24
Опубликовано видео с места стрельбы в Грозном
Происшествия
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
01:08
Охрана вывела буйного посетителя из ТЦ и попала на видео
Происшествия
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
00:22
Появилось видео с места поисковой операции в Баренцевом море
Происшествия
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
00:39
Светящиеся роботы в московском метро попали на видео
Новости Москвы
Больше видео