Цены и камеры назвали недостатками современных смартфонов

Современные смартфоны имеют ряд недостатков, которые раздражают пользователей, считает портал Android Authority. Среди них слишком высокая стоимость на флагманские гаджеты, использование дешевого сырья при производстве, бессмысленные приставки в названиях, отсутствие продолжительной поддержки телефонов и многое другое. От каких тенденций рынка мобильных устройств следует избавиться в будущем — в материале "Газеты.Ru".

Портал Android Authority назвал семь неприятных трендов в индустрии смартфонов, которым хорошо бы исчезнуть к 2021 году.

Первым раздражающим недостатком современных смартфонов, который выделили журналисты веб-сайта, является использование термина «5G» в названиях устройств. Нет ничего плохого в том, чтобы давать приставку 5G в первый год внедрения новой функции, так как она еще мало распространена среди смартфонов. Однако сегодня поддержка сетей нового поколения стала обычным явлением среди флагманов, поэтому добавление пометки 5G бессмысленно.

«Будем надеяться, что в следующем году производители откажутся от этого дополнения в названиях», — пишет портал.

Другим фактором, который стоило бы пересмотреть, стало использование пластика при производстве смартфонов стоимостью свыше $1000 [около 73 тыс. руб.]. Проблема заключается в том, что производители используют дешевую пластмассу в корпусах дорогих смартфонов, что не соответствует цене устройства. В качестве альтернативы журналисты предлагают применять стекловолокно, которое гораздо качественнее и выглядит более солидно.

Журналисты портала считают, что в следующем году брендам стоит отдать предпочтение качеству, а не количеству.

Одной из самых раздражающих тенденций за последние два года стало добавление в смартфоны четырехкамерных модулей, включая некачественную 2-мегапиксельную камеру, исключительно ради количества. Большинство брендов, начиная от Xiaomi и заканчивая Samsung, применяют эту стратегию, чтобы похвастаться наличием блока из четырех камер, хотя вместо этого следовало бы улучшить качество основных, широкоугольных или макро-объективов.

Также есть надежда на то, что в 2021 году большинство телефонов начнут поддерживать быструю беспроводную зарядку.

Трудно поверить в то, что сейчас существуют флагманские смартфоны, которые до сих пор не обладают такой функцией. Авторы материала надеются, что в 2021 году зарядка мощностью 30 Вт на основных флагманских смартфонах станет базовой технологией для всей индустрии.

Следующая тенденция связана с увеличением циклов обновления: пользователи стали дольше пользоваться одним смартфоном. При этом производители гаджетов все еще ограничивают количество выпускаемых обновлений для того или иного устройства. Вендорам следует перейти на более продолжительную поддержку смартфонов в рамках операционной системы. Google и Samsung уже пошли на такой шаг и обязуются предлагать трехлетние обновления системы для некоторых устройств.

Другой неприятный тренд заключается в том, что многие производители предлагают множество моделей телефонов с незначительными различиями между ними, как, например, Xiaomi Redmi, что путает потребителя, но не несет в себе никакой смысловой нагрузки.

«Нам действительно нужно семь или восемь вариантов Redmi 9, когда есть различие только в половине из них?», — рассуждают журналисты портала.

Также они надеются, что в 2021 году мода на постепенное увеличение цены флагманских моделей уйдет, и они станут более доступны для потребителей, чем сейчас.