В России анонсировали разработку аналога лекарства Трампа

"Да, по некоторым направлениям мы сейчас получили гранты и одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается [разработкой препарата]. Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде, — сказал Гинцбург — К концу следующего года я думаю я вам расскажу о положительных результатах, а может быть даже и раньше, может быть даже и осенью".