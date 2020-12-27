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В России могут разработать аналог препарата от ковида, которым лечился Трамп 

ТАСС и ещё 2 59 минут назад
В России анонсировали разработку аналога лекарства Трампа
Фото: ТАСС
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи получил грант на разработку препарата для лечения новой коронавирусной инфекции на основе моноклональных антител — аналога препарата, которым лечился президент США Дональд Трамп. Результаты разработок могут быть представлены уже в конце следующего года, сообщил ТАСС директор Центра Александр Гинцбург.

"Да, по некоторым направлениям мы сейчас получили гранты и  одна из моих основных лабораторий исключительно этим и занимается [разработкой препарата]. Это моноклональные антитела, это фактически те антитела, которые защищают [от вируса и находятся] в плазме переболевших, только которые будут получаться генно-инженерным способом вне организма человека и в концентрированном виде, — сказал Гинцбург — К концу следующего года я думаю я вам расскажу о положительных результатах, а может быть даже и раньше, может быть даже и осенью".

Ученый поделился, что центр также работает над созданием вакцины, которая одновременно будет защищать от нового коронавируса и гриппа. "Технологию мы отработали на ротавирусах, а уже на таком варианте связи, связанно в коронавирусом, [может исследоваться] ближе к концу наступающего года. Но это универсальная технология, которая должна в принципе позволять создавать сразу вакцинные препараты к различным штаммам одного и того же возбудителя <> или уже к даже различным вирусам, как коронавирус и вирус гриппа, когда надо одновременно фактически защищать человека", — рассказал Гинцбург.

"Также создаем всякую химию, которая должна защищать от внутрибольничных инфекций, это основная причина смерти ковидных больных в стационаре, когда их на аппараты искусственной вентиляции легких помещают . Они умирают в первую очередь от внутрибольничных инфекций. Но это конечно не через месяц и не через два, дай Бог через год это все уже появится", — заключил он.

Как заявлял ранее лечащий врач Трампа Шон Конли, после выявления коронавируса американский лидер принимал экспериментальную сыворотку на основе антител, произведенную американской компанией Regeneron Pharmaceuticals. Сам Трамп сообщил, что почувствовал себя суперменом после того, как принял препарат.
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Наука и техника , Александр Гинцбург , Дональд Трамп , Шон Конли , ИТАР-ТАСС , США
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