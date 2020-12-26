В США врача госпитализировали в реанимацию после вакцины Moderna

Аллергическая реакция на вакцину от коронавируса от компании Moderna возникла у медика Хоссейна Садрзаде. По его словам, ощущения, которые возникли после введения препарата были похожи на симптомы, которые возникают у него при употреблении ракообразных. Врач ввел себе препарат, который применяется в таких экстренных ситуациях.

Зафиксирован первый случай острой аллергической реакции на вакцину против коронавируса от компании Moderna. Этот препарат включен в проведение массовой вакцинации в США наряду с вакциной американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Об аллергической реакции организма на препарат сообщил телеканал CNN.

«После того как я получил вакцину, я почувствовал тахикардию, но я подумал, что это, возможно, из-за тревоги — мне было страшно после того, как я узнал о реакциях на [вакцину компании] Pfizer в США, особенно среди людей, у которых аллергия на ракообразных, как у меня», — рассказал СМИ врач Хоссейн Садрзаде.

Пациенту становилось все хуже: через шесть-семь минут после введения препарата он почувствовал в горле и на языке «пощипывание и онемение».

Кроме того, у него упало давление. Медик ввел себе лекарство, которое применяется при возникновении острых аллергических реакций, после этого его госпитализировали в реанимацию. Спустя четыре часа мужчину выписали.

При этом официальный представитель компании-разработчика вакцины Рэй Джордан заявил телеканалу, что «Moderna не может подтвердить инцидент». Но в то же время он рассказал, что фирма получила уведомление о потенциально побочном эффекте и проводит расследование.

Как передает РИА «Новости», Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США изучает «около пяти» случаев, связанных с острыми аллергическими реакциями у тех, кто решил сделать прививку против коронавируса препаратом от компаний Pfizer и BioNTech.

В США массовая вакцинация проводится с середины декабря. Перед этим 11 декабря FDA одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Спустя неделю было одобрено и обращение американской компании Moderna.

В начале ноября Pfizer заявила, что эффективность ее препарата составляет более 90%. Пока в США проходит вакцинация, в ЕС только проводят процесс одобрения — заявка компании на разрешение применения вакцины на европейском рынке находится на рассмотрении Европейского агентства по лекарственным препаратам.

Незадолго до того, как FDA одобрило прививку совместного производства США и Германии, глава разработавшего вакцину «Спутник V» Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург предположил, что иностранный препарат необходимо еще исследовать, так как он может вызвать острые аллергические реакции.

Он обратил внимание, что вакцина Pfizer содержит РНК. В то же время у каждого человека есть «система интерферонов, которая очень активно реагирует на любую чужеродную РНК», которая вводится в организм.

«Не исключено, что данная форма вакцины как раз и может быть противопоказана для тех людей, которые страдают аллергическими заболеваниями и у которых естественная повышенная иммунореактивность», — обратил внимание российский специалист в интервью телеканалу «Россия-24».

Тем временем в России также проводится массовая вакцинация от коронавируса. В рамках этой кампании используется отечественный препарат «Спутник V». Это двухкомпонентное лекарство (эффективность — более 90%). По словам Гинцбурга, после введения этого препарата у россиян не наблюдались тяжелые аллергические реакции.

«Тяжелых аллергических реакций при применении вакцины «Спутник V» и во время клинических испытаний — первой, второй, третьей фазы, — и во время гражданского оборота не наблюдалось», — отметил он.