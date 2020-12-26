Микропластик найден в воздухе над Атлантикой 

Израильские и французские экологи и океанологи под руководством Мири Трейника (Miri Trainic) из Департамента наук о Земле и планетах Института Вейцмана в Израиле в результате исследования обнаружили, что в воздухе над Атлантическим океаном содержится микропластик.
Во время экспедиции на корабле через Атлантический и Тихий океан с помощью воронки, установленной на корабле в 15 метрах над водой, ученые взяли пробы воздуха в девяти точках над Атлантикой. Частицы микропластика были найдены в 20% от всех проб.
В воздух микропластик попал с поверхности океана, откуда подхватывается воздушными потоками и уносится в атмосферу, где может висеть до двух дней.
Результаты исследования показали, что поверхность океана — глобальный источник микрочастиц пластика в атмосфере. С помощью сильного ветра, свойственного для океана, частицы могут преодолевать расстояния до 1000 километров.
Ранее Plus-one.ru рассказывал о том, как микропластик пробрался в глубины океана.