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Ученые уличили коронавирус в распространении по вентиляции 

Lenta.ru 12 минут назад
Коронавирус уличили в распространении по вентиляции
Фото: pixabay.com
Коронавирус может распространяться по вентиляции в многоквартирных домах. Это заподозрили южнокорейские ученые после того, как заразились люди, проживающие на разных этажах одного здания, сообщает Fox News.
Специалисты провели исследование после того, как в августе на разных этажах жилого комплекса в Сеуле была выявлена ​​серия новых случаев COVID-19. Сначала положительный результат теста получила жительница шестого этажа и ее родные. После этого коронавирус был выявлен у живущего этажом ниже ребенка и его матери, а затем у их соседки с четвертого этажа. Кроме того, положительный результат теста получили живущие над ними на 10 и 11 этажах люди.
При этом все инфицированные заявили, что не знакомы друг с другом и не контактировали, носили маски за пределами своих квартир, а двое даже не пользовались лифтами. Оказалось, что случаи заражения были выявлены в семьях, квартиры которых объединены общей вентиляцией в доме, а вирус уличили в том, что он передавался через отверстие в ванной комнате.
Ранее заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов оценил риск заражения коронавирусом на уличных мероприятиях. По его словам, на открытом воздухе риск инфицирования ниже, чем в помещениях. Однако эпидемиолог напомнил, что на катках и горках все равно следует соблюдать правила профилактики распространения вируса.
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Наука и техника , Александр Горелов , Роспотребнадзор , Fox News , Южная Корея , Сеул
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