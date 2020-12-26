Новейший «Глонасс-К» сменит вышедший из строя аппарат

Навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", запущенный в космос в октябре, сменит на орбите отказавший раньше срока аппарат предыдущего поколения, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Спутник "Глонасс-К" с системным номером 705 был запущен с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Планировалось, что после испытаний он заменит аппарат "Глонасс-М" с номером 723, который является одним из старейших в системе ГЛОНАСС : он выведен на орбиту в 2007 году и отработал уже почти два гарантийных ресурса (13 лет вместо семи).

"Планы поменялись, и теперь "Глонассу-К" с номером 705 предстоит сменить "Глонасс-М" с номером 753. Ввод спутника в эксплуатацию намечается в январе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "Глонасс-М" с номером 753 был запущен в мае 2016 года с расчетным сроком работы семь лет.

"Но в ноябре 2020 года на пятом году жизни спутника произошла разгерметизация его приборного контейнера, что делает невозможным дальнейшее использование аппарата по целевому назначению", — пояснил источник.