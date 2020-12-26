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Москва

Новейший «Глонасс-К» сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник 

РИА Новости 1 час назад
Новейший «Глонасс-К» сменит вышедший из строя аппарат
Фото: РИА Новости
Навигационный спутник нового поколения "Глонасс-К", запущенный в космос в октябре, сменит на орбите отказавший раньше срока аппарат предыдущего поколения, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Спутник "Глонасс-К" с системным номером 705 был запущен с космодрома Плесецк ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Планировалось, что после испытаний он заменит аппарат "Глонасс-М" с номером 723, который является одним из старейших в системе ГЛОНАСС: он выведен на орбиту в 2007 году и отработал уже почти два гарантийных ресурса (13 лет вместо семи).

"Планы поменялись, и теперь "Глонассу-К" с номером 705 предстоит сменить "Глонасс-М" с номером 753. Ввод спутника в эксплуатацию намечается в январе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "Глонасс-М" с номером 753 был запущен в мае 2016 года с расчетным сроком работы семь лет.

"Но в ноябре 2020 года на пятом году жизни спутника произошла разгерметизация его приборного контейнера, что делает невозможным дальнейшее использование аппарата по целевому назначению", — пояснил источник.

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 28 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, два — на техническом обслуживании и один — в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
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Наука и техника , Наука , РИА Новости , Архангельская Область , Плесецк
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