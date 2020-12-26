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Названа опасность британского штамма коронавируса 

RT на русском и ещё 9 38 минут назад
Новый штамм коронавируса оказался на 56% заразнее
Фото: ТАСС
Новый штамм коронавируса, который был обнаружен в Великобритании, может стать более опасным, чем предыдущие.
Об этом сообщают специалисты из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины, исследование опубликовано на портале MedicalXpress.
Отмечается, что новый штамм заразнее изначального на 56%.
По словам специалистов, это приведёт к росту заполняемости больниц из-за новых заболевших.
Ранее сообщалось, что первый случай заболевания новым штаммом коронавируса, ранее выявленным в Великобритании, был зафиксирован во Франции.
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Наука и техника , Наука , Британские ученые , Лондон , Великобритания
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