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Британские ученые назвали главную опасность нового штамма коронавируса 

Газета.Ru и ещё 3 35 минут назад
Названа главная опасность нового штамма коронавируса
Фото: ТАСС
Ученые Центра математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины рассказали, какую главную опасность представляет новый штамм коронавируса. Об этом сообщается на портале Phys.org.
По их словам, "британский" штамм приведет к скачку числа госпитализаций, а также отрицательным изменениям в статистике смертности.
Специалисты добавили, что пока точно не установлено, представляет ли вирус большую опасность для зараженного человека. Однако они отметили, что штамм может быть более заразным, поскольку легче замещает собой другие формы SARS-CoV-2.
Кроме того, ученые добавили, что на уровень распространения нового штамма COVID-19 не смогут повлиять и региональные ограничения, вводимые государствами, если при этом власти не примут решение о закрытии учебных заведений.
14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный четвертый уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также тренажерных залов, парикмахерских и иных заведений.
Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.
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Комментарии 4
Наука и техника , Наука , Борис Джонсон , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , Лондон , Великобритания
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