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В Иерусалиме нашли артефакты, которым около двух тысяч лет 

РИА Новости 1 час назад
В Иерусалиме нашли артефакты, которым около двух тысяч лет
Фото: РИА Новости
В районе Гефсиманского сада в Иерусалиме археологи обнаружили микву — водный резервуар для ритуального омовения возрастом около двух тысяч лет, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.
Миква, согласно христианской традиции, относится к периоду пребывания Иисуса Христа в Иерусалиме.
Неподалеку от нее обнаружили руины храма византийского периода. По мнению ученых, он был построен в VI веке н.э. и прослужил около двухсот лет.
Артефакты были найдены во время строительства центра для посетителей Церкви Всех Наций и подземного тоннеля, который свяжет ее с Кедронской долиной.
Церковь Всех Наций стоит на том месте, где, согласно священному писанию, Иисус Христос совершил моление о чаше в последнюю ночь перед арестом.
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Наука и техника , Иисус Христос , Иерусалим , Израиль
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