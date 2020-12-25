Метан в атмосфере экзопланеты покажет, есть ли на ней жизнь 

Ученые показали, что метан будет самым главным индикаторов биологической активности на далекой планете. Авторы пришли к выводу, что выброс этого газа в результате вулканизма крайне маловероятен.

В ближайшее время будет запущен сверхмощный космический телескоп «Джеймс Уэбб». Сразу после достижения точки Лагранжа L2 и развертывания, аппарат приступит к работе. Одна из его задач — исследовать атмосферу экзопланет и искать в них биосигналы. Ранее считалось, что таким сигналом может служить кислород, но исследования показали, что этот газ не является надежным показателем наличия на планете жизни.

Гораздо более привлекательным является метан. Это одно из простейших органических соединений с формулой CH4. На Земле этот газ чаще всего вырабатывается микроорганизмами или выделяется в результате извержений вулканов. До сих пор было довольно много споров о том, насколько метан может быть надежным биосигналом для поиска внеземной жизни.

В новой работе исследователи развеяли все сомнения: они показали, что на скалистых планетах маловероятна вулканическая активность, в результате которой в атмосферу может попасть достаточное для обнаружения количество метана. Это значит, что если телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружит в атмосфере экзопланеты метан, то, вероятнее всего, он будет иметь биологическое происхождение.

Авторы использовали термодинамическую модель, чтобы выяснить, может ли выброс вулканической магмы на планетах земного типа привести к попаданию CH4 и CO2 в атмосферу. Ученые обнаружили, что вулканы вряд ли способны произвести такое же количество метана, что и биологические источники. В конце статьи исследователи отмечают, что результаты их работы основаны на знаниях, которые были получены при изучении Земли и планет Солнечной системы, поэтому неясно, насколько хорошо новые данные могут описывать далекие экзопланеты.