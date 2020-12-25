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Слипание клеток способствует формированию тканей организма 

Индикатор 2 часа назад
Слипание клеток способствует формированию тканей организма
Фото: Aparna Vidyasagar/Live Science
Японские ученые впервые получили экспериментальные доказательство того, что слипание (адгезия) похожих клеток друг с другом способствует их правильной сортировке, необходимой во время развития. Вероятно, в этом процессе участвует толл-подобные рецепторы, известные своей ролью в иммунном ответе на вторжение в организм патогенов. Статья опубликована в журнале Nature Communications.
Ученые уже давно выяснили, что еще не специализированные клетки в развивающемся организме движутся таким образом, чтобы группы клеток, которые в будущем дадут начало одной ткани оставались вместе. Было выдвинуто предположение, что благодаря клеточной адгезии, процессу, при котором клетки прикрепляются друг к другу, используя специализированные молекулы, возникают термодинамически стабильные структуры. Предположение получило название «гипотеза дифференциальной адгезии».

«Многие другие теоретические работы подчеркивают важность различий в межклеточной адгезии для разделения популяций клеток и поддержания границ между ними. Но для эпителиальных тканей живого организма это ни разу не было продемонстрировано, — рассказывает руководитель исследования Эрина Куранага из Университета Тохоку. — Наше исследование впервые показало, что сортировка клеток регулируется изменениями в адгезии».

Ученые провели эксперименты на куколках дрозофил, и обнаружили, что важную роль в процессе адгезии играет ген Toll-1. По мере развития мушки эпителиальные тканеобразующие клетки собираются в несколько групп, каждая из которых содержит переднюю и заднюю часть. Эти клетки предназначены для того чтобы сформировать взрослые покровы насекомого. Используя флуоресцентные метки, ученые наблюдали, что белок Toll-1 экспрессируется в основном в заднем отделе. Дальнейшие исследования показали, что Toll-1 выполняет функцию молекулы адгезии, способствуя слипания похожих клеток. Интересно, что толл-белки известны своей способностью распознавать патогены, однако мало что известно об их роле за пределами иммунной системы.
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