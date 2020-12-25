Археологи нашли рядом с «немецким Стоунхенджем» поселение

Журнал Archaelogy опубликовал статью с описанием открытий, которые археологи сделали в 2020 году во время раскопок в Пёммельте — местечке в Германии , где сохранились остатки ритуального комплекса бронзового века, удивительно напоминающего британский Стоунхендж.

Культовое сооружение, обнаруженное в 1991 году при помощи аэрофотосъемки, состоит из нескольких концентрических колец, образованных древними рвами и насыпями. По размерам оно похоже на Стоунхендж — диаметр по внешнему рву составляет около 115 метров. Отличие заключается в том, что в немецком аналоге вместо каменных столбов использовали деревянные, поэтому ученые дали комплексу имя Вудхендж.

Внутри круга археологи нашли захоронения нескольких мужчин, а также останки нескольких десятков женщин и детей со следами насильственной смерти, которые были убиты и сброшены в ров. Ученые предполагают, что это было ритуальное жертвоприношение.

Рядом с комплексом археологи нашли также множество погребальных курганов и отдельных могил. По данным радиоуглеродного анализа, комплекс функционировал в течение 400 лет — примерно с 2400 до 2050 года до нашей эры, в то же время, что и Стоунхендж.

Раскопки 2020 года принесли новое открытие. Оказалось, что рядом с культовым комплексом находилось крупное по тем временам поселение. Вскрыв культурный слой, исследователи нанесли на карту контуры 65 домов прямоугольной формы размером от 15 до 30 метров по длинной стороне. Все постройки имеют сходное строение: они ориентированы с запада на восток, дверь у всех находится с южной стороны, а вход защищен от ветра своего рода вестибюлем.

Ученые считают, что в каждом доме жила большая семья из 20-30 человек, а общее население деревни превышало тысячу человек, что очень много для раннего бронзового века. По мнению исследователей, это было самое большое поселение той эпохи в центральной Германии.

Радиоуглеродные датировки показывают, что поселок существовал одновременно с ритуальным комплексом. И это еще одно отличие от Стоунхенджа, рядом с которым археологи до сих пор не нашли следов древнего поселения, хотя авторы не исключают того, что там оно могло быть, просто не сохранилось следов.

Британские ученые долгое время рассматривали Стоунхендж и другие кольца и ритуальные сооружения, расположенные поблизости от него, как местный феномен, британское изобретение, не имеющее аналогов в остальной Европе. Но раскопки в Пёммельте и некоторых других местах Германии (Гозекский круг) говорят о том, что неолитические кольцевые сооружения отражают единую традицию народов Европы конца неолита — начала бронзового века.

Эту точку зрения подтверждают и находки, сделанные археологами в Пёммельте. В частности, найденная здесь керамическая посуда относится к типичным образцам культуры колоколовидных кубков, распространенной на территории Западной Европы Великобритании в позднем неолите — раннем бронзовом веке — примерно в 2800–1900 годах до нашей эры.

Сравнение результатов анализов образцов ДНК, полученных из захоронений в Пёммельте и окрестностях Стоунхенджа, показало, что это были генетически очень близкие люди, мигрировавшие в 2800-х годах до нашей эры из Причерноморских степей сначала в центральную Германию, а оттуда — на Британские острова.