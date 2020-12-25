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В России начались продажи «умных» часов Xiaomi Mi Watch 

Ferra.ru 1 час назад
В России начались продажи «умных» часов Xiaomi Mi Watch
Фото: Ferra.ru
Сегодня, 25 декабря, в России стартовали продажи «умных» часов Xiaomi Mi Watch. Их можно купить по чуть сниженной цене.
Сейчас на сайте Xiaomi часы доступны по цене 8990 рублей. «Нормальная» их стоимость составляет 9490 рублей. Предложение со скидкой действует до 31 декабря в официальном магазине Mi.com, DNS, МВидео, Wildberries, Ozon и Citilink.
Новые часы компания представила в России в начале декабря. Они отличаются небольшим весом и могут работать от одной зарядки 16 дней, как утверждает Xiaomi. Часы оснащены экраном диагональю 1,39 дюйма, датчиками GPS и для измерения кислорода в крови. Также Xiaomi Mi Watch имеют 117 режимов физической активности.
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Наука и техника , М.Видео
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